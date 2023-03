Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Audi beim Rangieren gerammt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen "Park-Rambo", der in der Eisenbahnstraße einen Audi A1 beschädigt hat. Die Audi-Halterin entdeckte am Mittwochmittag an ihrem Pkw einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange.

Den Spuren nach zu urteilen, ist ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den stehenden Audi gestoßen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Unfallzeit liegt zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochmittag, 12.30 Uhr. Hinweise auf den Unfallverursacher oder sein Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell