Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Über Dating-App an Erpresserin geraten

Kaiserslautern (ots)

Über eine sogenannte Dating-App hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet Kontakt zu einer Frau aufgenommen - und ist an eine Erpresserin geraten. Wie der 28-Jährige am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, hatte er mit der Frau über die App zunächst nur die Handy-Nummern ausgetauscht. Anschließend sei der Chat über den Messengerdienst WhatsApp fortgesetzt worden.

Es sei zu einem Videoanruf gekommen, bei dem die Frau Nacktaufnahmen des 28-Jährigen machte. Anschließend drohte sie dem Mann damit, das Video an alle seine Kontakte in einem sozialen Netzwerk zu verschicken, wenn er ihr nicht mehrere hundert Euro überweist.

Der 28-Jährige ging nicht auf die Forderung ein, sondern wandte sich stattdessen an die Polizei. Die Ermittlungen nach der unbekannten Frau laufen...

Das Kriminalitätsphänomen "Sextortion" - also eine Erpressung auf sexueller Grundlage - ist nicht neu. Gerade in Zeiten von Online-Partnerbörsen, Dating-Apps und dergleichen mehr ist die Gefahr groß, an Kriminelle zu geraten, die sich die Anonymität des Internets zunutze machen. Deshalb ist jeder, der solche Online-Portale nutzt, gut beraten, sich nicht innerhalb kürzester Zeit in einem Videoanruf auszuziehen oder Nacktbilder von sich zu versenden - ohne einschätzen zu können, was das jeweilige Gegenüber mit solchen Aufnahmen aus der tiefsten Privatsphäre anstellt.

Weitere Informationen zum Thema Sextortion bieten die Präventionsexperten der Polizei auf ihrer Homepage www.polizei-beratung.de an - mit diesem Link kommen Sie direkt zu den Tipps: https://s.rlp.de/i3Kil | cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell