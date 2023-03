Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche Ladendiebe

Kaiserslautern (ots)

Mit zwei jugendlichen Ladendiebinnen hatte es eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Fackelstraße am Mittwoch zu tun. Gegen 17:40 Uhr beobachtete die Verkäuferin zwei Mädchen, die mit verschiedenen Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine verschwanden und ohne diese wieder herauskamen. Die Frau sprach die 15-Jährigen an. Die Mädchen gaben zu, dass sie die Kleidung unter ihrer eigentlichen Kleidung in der Kabine angezogen hatten und den Laden so verlassen wollten. Zur Anzeigenaufnahme wurden sie mit auf die Dienststelle genommen und im Anschluss an die Eltern übergeben. |elz

