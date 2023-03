Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räuber ergreift die Flucht ohne Beute

Kaiserslautern (ots)

Mit seinem Versuch, an einem Kiosk in der Richard-Wagner-Straße Geld zu rauben, ist ein Mann am späten Mittwochabend gescheitert. Der Unbekannte war gegen 23 Uhr am Verkaufsfenster des Kiosk aufgetaucht, hatte dem Angestellten eine Waffe entgegengehalten und ihn aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Als der Mitarbeiter sich umdrehte und in den Schankraum ging, ergriff der Täter die Flucht - ohne Beute. Er konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nirgends mehr gesichtet werden.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, hellhäutig, bekleidet mit einer dunklen (vermutlich blauen) Jacke. Von seinem Gesicht waren nur die Augen zu sehen, da er eine dunkle Motorradsturmhaube trug.

Zeugen, denen der Täter vor oder nach der Tat im Bereich Richard-Wagner-Straße oder den umliegenden Straßen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

