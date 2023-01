POL-GT: Lkw-Plane auf Autobahnraststätte aufgeschlitzt

Gütersloh (ots) - Verl/ Gütersloh (MK) - Seit dem Mittwoch (11.01.) wird ein 63-jähriger Mann aus Verl vermisst. Frank Werner Friedhelm E. verließ in Gütersloh eine Bankfiliale am Stohlmannplatz in unbekannte Richtung und gilt seitdem als vermisst. Der 63-Jährige leidet an einer Demenzerkrankung und ist aufgrund einer Lungenerkrankung sauerstoffpflichtig. Weitere Informationen sowie eine Beschreibung und ein Bild ...

mehr