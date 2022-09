Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Gutach im Breisgau: Ablenkung durch Handy führt zum Unfall

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Gutach im Breisgau: Am Donnerstag, 15.09.2022, ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Dorfstraße. Ein 25-Jähriger war durch die Benutzung seines Mobiltelefons so abgelenkt, dass er in den Gegenverkehr fuhr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein hoher vierstelliger Sachschaden.

Immer wieder sorgen solche Ablenkungen, wenn sie auch nur von kurzer Dauer sind, für gefährliche Verkehrssituationen oder führen gar zu schwersten Verkehrsunfällen. Die Polizei legt deshalb bei ihrer Verkehrsüberwachung einen Schwerpunkt auf solche Verstöße.

rb/WKI

