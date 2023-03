Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Spiegel-Kollision weitergefahren

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern): (ots)

Zu einer Kollision der Außenspiegel zweier Fahrzeuge kam es am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der B48 zwischen Johanniskreuz und Rinnthal. Im Bereich Trippstadt begegnete dem Fahrer eines Mercedes Vito, der in Richtung Johanniskreuz fuhr, ein anderes Fahrzeug. Die Wagen berührten sich mit den Außenspiegeln, wobei der Spiegel am Mercedes beschädigt wurde.

Der Fahrer des anderen Fahrzeugs setzte seine Fahrt aber trotzdem, ohne anzuhalten, fort. Eine Beschreibung des Wagens liegt nicht vor.

Zeugen, denen möglicherweise ein Fahrzeug mit beschädigtem Außenspiegel entgegenkam, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

