POL-BI: Weitere Termine für die Fahrradregistrierung

Morgen, am Donnerstag, den 11. Mai 2023, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird die vierte Fahrradregistrierungsaktion - diesmal auf dem Kesselbrink - stattfinden.

Jetzt stehen auch noch weitere Anschlusstermine fest: Am Donnerstag, 25.05.2023, von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Reichowplatz, am Samstag, 03.06.2023, von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Marktplatz in Jöllenbeck (Amtsstraße 33) und am Samstag, 17.06.2023 von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Uni Gelände Bielefeld - hinter dem Gebäude X am Ende der "Universitätsstraße" beziehungsweise "Lauf der Dinge".

