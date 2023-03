Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Fahndungserfolg nach Kinderansprecher in Saarbrücken-Dudweiler

Saarbrücken (ots)

In den letzten Tagen kam es zu Mitteilungen, dass an der Turmschule in Saarbrücken-Dudweiler Kinder von einem unbekannten Mann angesprochen wurden. Am heutigen Morgen wurden die bereits zuvor durchgeführten präventiven polizeilichen Maßnahmen intensiviert. Hierbei konnte der aus der Landeshauptstadt Saarbrücken stammende Mann von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Sulzbach identifiziert und in Dudweiler festgestellt werden. Die Person wurde zur Sache befragt und nach einer Gefährderansprache entlassen. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.

