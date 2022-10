Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht in Leimen - Zeugen gesucht!

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr und Dienstagabend gegen 21:00 Uhr kam es in der Johann-Sebastian-Bachstraße in Höhe der Hausnummer 2 zu einem Verkehrsunfall. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher/ -in beschädigte aus bislang unbekannter Ursache einen am Fahrbahnrand abgestellten Seat im Bereich der Fahrerseite, Fahrertür und hintere Tür und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.: 06222/5709-0 entgegengenommen.

