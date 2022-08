POL-PIOPP: Einbruchdiebstahl

Mommenheim (ots) - Am 07.07.2022, in der Zeit zwischen 00:11 Uhr und 00:30 Uhr, kam es in der Mainzer Straße 30 in Mommenheim zu mehreren Sachbeschädigungen. Zum einen wurde der Sichtschutz an einem dortigen Maschendrahtzaun (circa 7m x 0,8 m) beschädigt, indem dieser in Brand gesetzt wurde. Weiterhin wurden zwei Fahrzeuge, ein PKW Hyundai und Chevrolet, die vor dem Zaun parkten, mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der hierdurch entstandene Gesamtschaden beläuft ...

