Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Kradfahrer

Dorn-Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, den 20.07.2022 gegen 20:25 Uhr kam es auf der Alsheimer Straße in Dorn-Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer.

Ein 57-jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Alsheimer Straße (L439) in Dorn-Dürkheim aus Fahrtrichtung Alsheim kommend. Der 55-jährige Fahrer eines Ford ,,Fiesta'' befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Dorn-Dürkheim in Richtung Alsheimer Straße. Im Kreuzungsbereich Alsheimer Straße/Hauptstraße missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten Kradfahrers und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Der Kradfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und stürzte hierbei zu Boden. Anschließend schlitterte er über die nasse Fahrbahn und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem PKW ON01. Der Fahrer des Motorrads erlitt hierdurch eine schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des PKW, sowie die drei Insassen blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca.2500 Euro.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die L439 für die Dauer von ca. einer Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell