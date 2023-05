Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Fußgänger gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Nach einem Verkehrsunfall heute Vormittag, 03.04.2023, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde, flüchtete der PKW-Fahrer. Die Polizei sucht den Fahrer sowie Unfallzeugen.

Gegen 10:55 Uhr überquerte ein 75-jähriger Fußgänger aus Bielefeld die Straße An der Reegt an der Fußgängerfurt An der Reegt / Apfelstraße. Ein noch unbekannter PKW-Fahrer fuhr bei einem Abbiegevorgang von der Apfelstraße in die Straße An der Reegt den Fußgänger an, so dass dieser stürzte und dabei schwer verletzt wurde. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Polizei sucht den PKW-Fahrer sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können.

Wenden Sie sich bitte an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0.

