Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung in der Burgstraße

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Burgstraße 3, Sonntag, 26.02.2023, 02:10 Uhr.

Zu o. g. Tatzeit beschädigten in der Burgstraße mehrere Personen ein Verkehrszeichen. Anhand von Personenbeschreibungen, die eine aufmerksame Anwohnerin mitteilte, konnte durch Beamte des PK Bad Gandersheim in unmittelbarer Tatortnähe eine übereinstimmende Personengruppe festgestellt werden. Durch das beschädigte Verkehrszeichen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Anwohner aus der Burgstraße, Baderstraße und Hennebergstraße, die den Tathergang beobachtet haben, werden gebeten, sachdienliche Hinweise dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, mitzuteilen. (mic)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell