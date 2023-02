Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung während einer Karnevalsveranstaltung ( kal )

Einbeck (ots)

Am 25. Februar 2023 kam es gegen 19:00 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung während einer Karnevalsveranstaltung in Holtensen. Insgesamt waren ca. 8 Personen an einer Schlägerei beteiligt. Zunächst kam es zu Provokationen während der Karnevalsfeier zwischen einer 24-jährigen männlichen Person und einem zur Zeit noch unbekannten männlichen Täter. Die Streitigkeiten wurden dann auf der Straße in Höhe einer Bushaltestelle fortgesetzt. Hier kam es dann auch zu den wechselseitigen Körperverletzungen in Form von Schlägen und Tritten. Wer zu diesem Sachverhalt und speziell zu dem noch unbekanntem Täter Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

