Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trickdiebstahl

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Harzstraße, Samstag, 25.2.2023, 13.45 bis 14.15 Uhr

KATLENBURG (hei) - ein bislang unbekannter männlicher Täter klingelte am Samstagmittag, in der Harzstraße, in Katlenburg bei einer 88-jährigen Rentnerin und bot ihr an, alte Elektrogeräte und Einweckgläser zu kaufen. Nachdem sie ihm Einlass gewährte, ließ sich dieser mehrere Dinge von ihr zeigen, die er aber letztendlich nicht kaufte.

Eine halbe Stunde, nachdem der Täter das Haus verlassen hatte, fiel ihr auf, dass mehrere Schmuckgegenstände entwendet wurden. Der Wert der entwendeten Gegenstände muss noch ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, keine unbekannten, unangemeldeten Personen in Haus zu lassen und im Zweifelsfall möglichst sofort die Polizei anzurufen. Zeugen, die im Bereich Katlenburg im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Katlenburg oder Northeim zu melden (Tel. 05552-709240 oder 05551-70050).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell