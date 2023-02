POL-NOM: Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten /-in ( kal )

Uslar (ots) - Volpriehausen, Bollertstraße 3, Samstag, 25.02.2023, 19.15 Uhr VOLPRIEHAUSEN (st) - Verkehrsunfall Ein 52 - Jähriger Fahrzeugführer befährt die Bollertstraße in Volpriehausen in Richtung Uslar. In Höhe einer dortigen Tankstelle fährt er auf den am Straßenrand geparkten Pkw eines 66 - Jährigen Geschädigten aus einem Uslarer Ortsteil auf. Durch den Aufprall wird der Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Es entsteht ...

