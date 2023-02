POL-NOM: Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln ( kal )

Einbeck (ots) - In der Zeit vom 22. Februar 2023, 17:00 Uhr bis zum 23. Februar 2023, 07:45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter das Türschloss eines geparkten Baggers im Kohnser Weg. Wer Hinweise zu dieser Straftat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen. Der entstandene Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Rückfragen bitte an: ...

