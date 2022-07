POL-KB: Vöhl-Marienhagen - Unbekannte beschädigen Grillplatz und Bagger

Korbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag (21.Juli) auf Freitag (22. Juli) kam es zu zwei Diebstählen von Pedelecs in der Gemeinde Allendorf/Eder. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. In Rennertehausen hatte ein Unbekannter ein gesichertes Pedelec entwendet, welches unter einem Carport in der Straße Am Wall stand. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec der Marke KTM, Typ Kapoho 2972, im Wert von über ...

mehr