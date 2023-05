POL-BI: Achtung - Wieder Fahrradschulung im Bereich der Stapenhorstschule

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Jugendlicher verpasste am Samstag, 29.04.2023, einem jungen Mann einen Faustschlag ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 19-Jähriger aus Spenge befand sich gegen 16:20 Uhr mit seiner Begleitung, einer 18-jährigen Spengerin, am Jahnplatz. Hier sprach ihn ein junger Mann aus einer Gruppe heraus an. Der Wortführer hatte ...

mehr