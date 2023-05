Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter teilt am helllichten Tag am Jahnplatz Schläge aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Jugendlicher verpasste am Samstag, 29.04.2023, einem jungen Mann einen Faustschlag ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 19-Jähriger aus Spenge befand sich gegen 16:20 Uhr mit seiner Begleitung, einer 18-jährigen Spengerin, am Jahnplatz. Hier sprach ihn ein junger Mann aus einer Gruppe heraus an. Der Wortführer hatte zuvor in dem Einkaufszentrum an der Herforder Straße den 19-Jährigen auf seinen Pullover angesprochen und vergeblich versucht ihn dabei zu provozieren. Am Jahnplatz drohte der Unbekannte dem Spenger zunächst Schläge an und setzte dies dann auch in die Tat um. Im Schutz der Gruppe flüchtete der jugendliche Schläger über die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof.

Das Opfer beschrieb den hinzugerufenen Polizeibeamten den Täter als südländisch aussehenden Jugendlichen von einer Größe von circa 160 cm. Er war mit einem schwarzen Basecap, einem schwarzen Oberteil sowie einer schwarzen weiten Hose bekleidet und trug eine Gucci-Tasche mit grün-rotem Trageriemen.

Der Schläger befand sich in einer Personengruppe von circa fünf Personen. Einer trug eine rote Adidas Jacke und eine schwarze Hose.

Zeugen, die Hinweise zu der Körperverletzung und dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

