Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeuginnen dringend gesucht

Suhl (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit im Rahmen einer Straftat zum Nachteil einer 59-jährigen Frau gegen einen Mann, der diese in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag gegen ihren Willen in seiner Wohnung in der Schillerstraße in Suhl festgehalten haben soll. Der Dame gelang es am Samstag, zunächst zu flüchten. Sie sprach drei ältere Damen, die sich auf der Straße vor dem Haus befanden, an. Zu diesem Zeitpunkt trug die Frau keine Beinbekleidung. Die Damen seien jedoch so perplex gewesen, dass sie zunächst nicht reagiert haben sollen. Der Mann soll die Frau zurück ins Haus geholt und den älteren Damen gegenüber angegeben haben, dass alles in Ordnung sei. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die drei Frauen, die sich bitte dringend bei der Polizei melden sollen. Auch weitere Hinweise werden erbeten an die Telefonnummer 03681 369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell