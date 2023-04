Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gutgläubigkeit ausgenutzt

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann klingelte Freitagnachmittag bei einer 61-jährigen Frau in der Apothekergasse und Freitagabend bei einem 57-jährigen Mann in der Unteren Marktstraße in Hildburghausen. Er bat in beiden Fällen um Zettel und Stift, um einen Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen. Dieser sei seinen Angaben nach nicht zu Hause. Beide ließen den Unbekannten gutgläubig herein und führten ihn an den Schreibtisch. Der Unbekannte fing an zu schreiben und fragte in einem der Fälle nach einem Glas Wasser und im anderen Fall nach anderen Dingen. Beide holten die geforderten Sachen und diese Ablenkung nutzte der Unbekannte und entwendet die Brieftaschen. Der Täter verabschiedeten sich und erst am nächsten Tag fielen die Diebstähle auf. Die Gutgläubigkeit wurde in diesen beiden Fällen schamlos ausgenutzt. Bleiben Sie wachsam und lassen sie fremde Personen nicht einfach in ihre eigenen vier Wände. Achten Sie stets auf ihr Erspartes und/oder Ihre Wertsachen. Informieren Sie die Polizei.

