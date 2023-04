LPI-SHL: Kennzeichentafeln geklaut

Schmiedefeld (ots) - Unbekannte brachen am Sonntag in der Zeit von 02:30 Uhr bis 07:00 Uhr in ein Café im Friedrichsweg in Schmiedefeld am Rennsteig auf. Sie entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Betrag und flüchteten danach unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 ...

