POL-WHV: Ergänzung zur Meldung: Erneuter Kellerbrand in Wilhelmshaven

Varel (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren abgestellten PKW in der Neumühlenstraße, Am Bahnhof, Moltkestraße und der Düsternstraße. Auf unterschiedlichste Weise wurden Außenspiegel, Seitenscheiben, Antennen oder Scheibenwischer beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

