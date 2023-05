LPI-J: Mittag schon über 2 Promille

Jena, Kahla (ots) - Ein noch unbekannter Motorrollerfahrer verursachte am Samstag um ca. 15 Uhr im Dammweg / Bachstraße, Höhe des Blumenladens, in Kahla einen Unfall und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Eine 44-jährige befand sich mit ihrem Mercedes vor dem Blumenladen als der Zweiradfahrer auf dem Dammweg aus Richtung Stadtzentrum gefahren kam, diese übersah und die Beifahrerseite des Pkws touchierte. Anschließend fuhr er auf der Bachstraße in ...

