Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl vom Gelände der alten Mühle

Sömmerda (ots)

In der Nacht zum 17.02.2023 verschafften sich unbekannte Täter durch Beschädigen des Maschendrahtzauns Zutritt zu dem Gelände An der Mühle in Sömmerda. An der auf dem Gelände befindlichen Lagerhalle versuchten die Täter zunächst erfolglos das Schließblech der Eingangstür aufzuhebeln. In der weiteren Folge verschafften sich die Täter auf andere Art und Weise Zutritt zu den Lagerräumen. Im Anschluss daran entwendeten die Täter geringwertige Gegenstände im Gesamtwert von ca. 155 Euro und verließen das Objekt in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) oder jeder anderen Dienststelle zu melden. (HD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell