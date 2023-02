LPI-EF: Diebesgut aufgefunden

Sömmerda (ots) - Am Freitag, den 17.02.2023, befuhr ein 37jähriger Audifahrer, gegen 22:00 Uhr, die Gerhard-Hauptmann-Straße in Elxleben. Im Rahmen einer verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem schlug ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine an. Des Weiteren handelte es sich bei den am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen vermutlich um Totalfälschungen. Die angebrachten Siegelmarken an den angebrachten ...

mehr