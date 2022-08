POL-PDTR: Hinweis auf Betrugsmasche im Stadtgebiet

Morbach (ots) - Im Tatzeitraum 03.08.2022, 21:30 Uhr - 04.08.2022, 03:20 Uhr kam es auf der Baustelle am Lidl in Morbach zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten die Türen zweier Baustellen-Container auf und entwendeten daraus mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Noch am gleichen Tag gegen Mittag wurden alle entwendeten Gegenstände wieder unbemerkt in der Nähe der Baustelle abgelegt. Der Sachschaden liegt hier im mittleren dreistelligen Bereich. Weiterhin ...

