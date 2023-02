Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geflüchtet und verletzt

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife traf Donnerstagmittag am Nordbahnhof von Erfurt auf einen amtsbekannten Mann. Als der 42-Jährige die Beamten erblickte, bedrohte und beleidigte er sie. Zudem zeigte er öffentlich eine Tätowierung mit einem verfassungsfeindlichen Symbol. Während der Kontrolle stießen die Polizisten bei dem Mann auf ein verbotenes Messer und stellten dieses sicher. Als der 42-Jährige sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Wohnung in die Hans-Sailer-Straße begab, beschädigte er auf Weg dorthin eine Warnbake. Um eine entsprechende Anzeige aufzunehmen, klingelten die Beamten an der Wohnung. Ohne erkennbaren Grund sprang der Mann aus einem Fenster im ersten Obergeschoss in die Tiefe. Dabei zog sich der 42-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt gegen nun den Mann wegen Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstoßes gegen das Waffengesetz. (JN)

