Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlängellinien führen zur Verkehrskontrolle

Erfurt (ots)

Innerhalb einer Stunde kontrollierte die Erfurter Polizei am frühen Freitagmorgen gleich zwei Fahrradfahrer, die in Schlängellinien durch die Stadt fuhren. In der Thomas-Müntzer-Straße stoppten die Beamten eine 32-Jährige. Diese hatte nicht nur Schwierigkeiten, mit ihrem Drahtesel anzuhalten, sondern litt auch an Gleichgewichtsproblemen. Die Dame brachte es bei einem Alkoholtest auf mehr als 1,5 Promille. In der Flensburger Straße wurde eine Polizeistreife auf einen 25-Jährigen aufmerksam, der in Schlängellinien mit seinem Fahrrad unterwegs war. Bei ihm wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, er verweigerte allerdings einen Atemalkoholtest. Wegen des Anfangsverdachts der Trunkenheit im Verkehr, wurde bei beiden Radfahrenden eine Blutentnahme veranlasst. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell