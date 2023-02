LPI-EF: Schuhe gestohlen

Erfurt (ots) - Gleich zwei Erfurter wurden von Betrügern um ihr Geld gebracht. Unbekannte Täter hatten einer 50-jährigen Frau zwischen Mittwoch und Donnerstag per SMS und später per Whatsapp vorgegaukelt, die Tochter zu sein und keine Überweisungen tätigen zu können. Die Erfurterin überwies daraufhin nichtsahnend mehr als 3.000 Euro an die Betrüger. Einen 83-jährigen Mann traf es noch härter. Eine Frau hatte am Donnerstagnachmittag bei ihm angerufen und gab sich ...

