Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickbetrüger schlagen zu

Erfurt (ots)

Gleich zwei Erfurter wurden von Betrügern um ihr Geld gebracht. Unbekannte Täter hatten einer 50-jährigen Frau zwischen Mittwoch und Donnerstag per SMS und später per Whatsapp vorgegaukelt, die Tochter zu sein und keine Überweisungen tätigen zu können. Die Erfurterin überwies daraufhin nichtsahnend mehr als 3.000 Euro an die Betrüger. Einen 83-jährigen Mann traf es noch härter. Eine Frau hatte am Donnerstagnachmittag bei ihm angerufen und gab sich als Polizistin aus. Sie berichtete von der Festnahme seines Sohnes, der für einen Verkehrsunfall mit mehreren Toten verantwortlich sei. Um eine Haft abzuwenden übergab der Senior als Kaution vor seiner Haustür Bargeld, Münzen und eine Armbanduhr im Gesamtwert von fast 50.000 Euro an einen unbekannten Mann. Erst als die Täter über alle Berge waren, flog der Schwindel auf.

Informieren Sie sich und Ihre Angehörigen über diese Betrugsmaschen. Wie sie auf Betrüger aufmerksam werden und wie sie sich vor diesen schützen können, finden Sie auf www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/ (JN)

