Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Blieskastel Parkplatz Hager

Blieskastel (ots)

Am 26.05.2022 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 22:00 Uhr wurde auf dem Firmenparkplatz der Firma Hager in Blieskastel-Webenheim ein blauer Ford durch ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigt. Wahrscheinlich kollidierten die Fahrzeuge beim Ein- oder Ausparken des Unfallverursachers. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg 06841-1060 oder der Polizei in Blieskastel 06842-9270 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell