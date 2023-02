LPI-EF: Endstation Gleisbett

Landkreis Sömmerda (ots) - Die Polizei Sömmerda führte am Mittwochnachmittag in Schlossvippach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten innerhalb von einer Stunde elf Autofahrer fest, die bei erlaubten 50 km/h zu schnell fuhren. Ein Golf-Fahrer hatte es besonders eilig. Bei ihm wurde eine Geschwindigkeit von 86 km/h gemessen. Statt anzuhalten, gab der Fahrer aber Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bachstedt davon. Auf seiner Flucht ...

