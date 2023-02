Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei Sömmerda führte am Mittwochnachmittag in Schlossvippach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten innerhalb von einer Stunde elf Autofahrer fest, die bei erlaubten 50 km/h zu schnell fuhren. Ein Golf-Fahrer hatte es besonders eilig. Bei ihm wurde eine Geschwindigkeit von 86 km/h gemessen. Statt anzuhalten, gab der Fahrer aber Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bachstedt davon. Auf seiner Flucht vor der Polizei überholte er mit seinem schwarzen VW Golf mehrere Fahrzeuge. Das verlassene Auto wurde schließlich in Eckstedt im Weimarer Land festgestellt. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0043989 zu melden. (JN)

