Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Getränkeladen

Erfurt (ots)

In der Erfurter Altstadt kam es zu einem Einbruch in einen Getränkeladen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Einbrecher Zutritt in das Geschäft. Anschließend brachen sie mit Gewalt zwei Spielautomaten auf und stahlen eine bislang unbekannte Menge Bargeld. Der Versuch, auch einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, scheiterte jedoch. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kripo sicherte Spuren der Täter am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell