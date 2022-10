Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Unfall mit zwei Fahrzeugen - Rettungshubschrauber im Einsatz

BAB 6 / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf, ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Über den Unfallhergang können noch keine Angaben gemacht werden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst befinden sich im Einsatz. Die BAB 6 in Richtung Mannheim ist derzeit auf Grund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers voll gesperrt.

