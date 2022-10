Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: PKW überschlägt sich - Fahrer verletzt, mehrere Fahrzeuge beschädigt,; PM Nr.1

Weinheim (ots)

Gegen 15.00 Uhr kam es in Weinheim in der Großsachsener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei überschlug sich ein 86-jähriger Mann mit seinem PKW und bleib auf dem Dach liegen. Er wurde durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Bei dem Unfall wurden drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Aktuell läuft die Unfallaufnahme, wodurch es im Bereich Oberflockenbach zu Behinderungen kommen kann.

