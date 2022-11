Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Bürogebäude

Tatzusammenhang wird geprüft

Darmstadt (ots)

Nachdem in der Zeit zwischen Freitag (4.11.) und Montag (7.11.) ein Bürogebäude in der Neckarstraße in das Visier von Kriminellen geriet, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen und ließen dort unter anderem mehrere Computermonitore mitgehen. Eine abschließende Übersicht der gemachten Beute liegt aktuell noch nicht vor. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehr als 2000 Euro.

Weil das gleiche Gebäude bereits Ende Oktober 2022 von Einbrechern heimgesucht wurde (wir haben berichtet) prüfen die Ermittelnden zudem einen möglichen Zusammenhang beider Taten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möglicherweise die Täter beim Abtransport der Beute beobachten konnten oder Hinweise zum Verbleib der Beute geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5358657

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell