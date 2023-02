Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Discount-Markt

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend kam es in einem Discount-Markt im Norden Erfurts zu einem Brandfall. Ein Kleiderständer mit diversen Hosen wurde vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Noch bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte, wurde es durch einen hinzugeeilten Helfer mittels Feuerlöscher gelöscht. Trotz des schnellen Einschreitens, kam es zu Verqualmungen, wodurch fünf im Geschäft befindliche Kinder im Alter von 10-11 Jahren, eine 79-jährige Kundin sowie der hinzugeeilte 34-jährige Helfer leicht verletzt wurden. Die Höhe des Sachschadens kann gegenwärtig nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ER)

