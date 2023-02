Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Bubelei führt zu einem kleinen Flächenbrand in der Uferstraße

Sulz am Neckar (ots)

Am Dienstag, gegen 13.30Uhr, ist es in der Uferstraße zu einem kleinen Flächenbrand gekommen, bei dem die Feuerwehr Sulz mit zwei Fahrzeugen und neun Kameraden im Einsatz waren. Zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren waren in der Mittagspause in der Uferstraße unterwegs. Der jüngere der Beiden hatte einen noch nicht verbrauchten Silvesterböller, eine sogenannte "Wilde Hummel", dabei, zündete diesen an und wollte ihn in den Neckar werfen. Jedoch landete der sich drehende Böller im trockenen Ufergras, welches sich entzündete und eine dortige Hecke noch in Mitleidenschaft zog. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das sich ausbreitende Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Es entstand glücklicherweise lediglich ein geringer Sachschaden.

