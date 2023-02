Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen A81/ Lkr. Rottweil) Autofahrer kommt von der Straße ab und landet im Gehölz

Deißlingen (ots)

Rund 5.500 Euro Sachscahden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag, gegen 11.30 Uhr an der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen auf der Autobahn 81 ereignet hat. Ein 22.jähriger Fahrer eines Ford Fiesta war auf der Bundesstraße 27 aus Richtung Schwenningen kommend unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen auf die A 81 in Richtung Stuttgart auffahren. Im Auffahrtsbereich kam der junge Mann in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam etwa im 50 Meter entfernten Gehölz zum Stillstand. Der vollkommen beschädigte Wagen musste von einem Abschlepper abtransportiert werden. An diesem entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Der entstandene Flurschaden wird sich auf ungefähr 1.000 Euro belaufen.

