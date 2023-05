Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Leichtkrafträder zusammengestoßen

Jena, Hermsdorf (ots)

Freitagnachmittag stießen zwei Leichtkrafträder auf der Landstraße zwischen Albersdorf und Bad Klosterlausnitz zusammen. Beide Kräder fuhren einem Pkw hinterher. Dieser musste aufgrund einer am Fahrbahnrand laufenden Fußgängerin abbremsen. Dies bemerkte die erste Kradfahrerin und verlangsamte ihr Fahrzeug. Der hinter ihr fahrende 17-jährige Zweiradfahrer bekam dies zu spät mit und fuhr auf das andere Krad auf. Dabei stürzte die junge Frau und verletzte sich leicht an der Hand. An ihrem Leichtkraftrad wurde der Lenker verbogen. Die 18-jährige wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen in die Waldkliniken nach Eisenberg verbracht. Die PI Saale-Holzland nahm die Ermittlungen wegen einer Fahrlässigen Körperverletzung auf.

