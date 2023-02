Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus in den öffentlichen Toiletten des Schlosses

Meiningen (ots)

Bisher unbekannte Täter sorgten in der Nacht von Freitag auf Samstag dafür, dass der Öffentlichkeit vorerst weniger öffentliche Toiletten in der Innenstadt von Meiningen zur Verfügung stehen. Durch die Vandalen wurden Fliesen und Lampenschirme sowie eine Tür der öffentlichen Toiletten im Schlosshof von Meiningen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Jedermann, der Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Meiningen in Verbindung zu setzen, damit man den Tätern habhaft werden kann und diese auch in die Pflicht nehmen kann, für die entstandenen Kosten aufzukommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell