LPI-SHL: Betrunkener randaliert in Wernshausen

Meiningen (ots) - In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf den Freitag brachen bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Dönerladen in der Meininger Innenstadt ein. Im Laden selbst wurden Geldspielautomaten aufgebrochen und Geld sowie Gegenstände entwendet. Durch die Tat entstand hoher Sach- und Entwendungsschaden. Obwohl die Polizei bereits mehrere Hinweise auf die Täter hat werden Zeugen, die eventuell ebenfalls ...

