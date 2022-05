POL-EU: Kradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Weilerswist (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet Sonntagmorgen (11.50 Uhr) ein Entsorgungscontainer auf einem Firmengelände an der Nikolaus-A.-Otto-Straße in Brand. Da der Container unmittelbar an einer Hauswand stand, wurde ein Kunststofffenster leicht beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Kleinbrand. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: ...

