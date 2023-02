LPI-SHL: Eierwurf an das Wahlkreisbüro der SPD

Suhl (ots) - ~ Ein 59-Jähriger Mann erschien am Samstagnachmittag im Inspektionsdienst in Suhl und ertstattete hier eine Anzeige aufgrund einer Unfallflucht. Die Tatzeit konnte der Geschädigte, am Samstag den 11.02.2023, zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr eingrenzen. Der Tatort befindet sich in der Würzburger Straße 29, Parkplatz EDEKA. Der entstandene Sachschaden am PKW des Geschädigten beläuft sich auf circa 4000 ...

