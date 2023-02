Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl ohne Beutegut

Suhl (ots)

~ Am Samstag, den 11.02.2023 gegen 10:45 Uhr konnte nur durch beherztes Handeln eines Zeugen der Diebstahl einer Geldbörse verhindert werden. Nach Beendigung seines Einkaufes im ALDI Supermarkt in Suhl, brachte ein 65-Jähriger Mann den benutzen Einkaufskorb zurück in die entsprechende Abstellfläche. Diese Zeit nutzte ein dreister Täter, öffnete den PKW des 65-Jährigen und entwendete hierbei die Geldbörse aus dessen Auto. Ein unmittelbar in der Nähe stehender Zeuge erkannte dies, sprach den mutmaßlichen Täter auf sein Handeln an, worauf dieser die Geldbörse fallen ließ und Richtung Aue flüchtete. Die Geldbörse wurde durch den Zeugen an den 65-Jährigen zurückgegeben. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 1,70m groß, circa 60kg schwer, trug zur Tatzeit schwarze Oberbekleidung sowie weiße Turnschuhe. Die Suhler Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.~

