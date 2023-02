LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen (ots) - Zu einem Schwelbrand im Kellerbereich eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Dreieck" in Meiningen kam es am Donnerstag gegen 15:30 Uhr. Aus noch nicht geklärten Gründen entwickelte sich der Brand und verursachte einen Schaden von ca. 35.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 ...

